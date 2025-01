Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem SV Zöschen 1912 am Samstag nicht, als er sich vor 65 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den VfB 1906 Sangerhausen II geschlagen geben musste.

Leuna/MTU. Vor 65 Zuschauern hat sich das Team von Kevin Graul mit 0:2 (0:0) gegen Sangerhausen geschlagen geben müssen. Schiedsrichter Christian Habel (Muldestausee) verteilte während des Spiels etliche Karten. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Marcel Dietze (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte dann sehr spät in Spielminute 86 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 15

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin-Eugenio Schäffner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Zöschen 1912 – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Zöschen 1912: Kops – Schlorf, Erl (72. Elhakim), Felske, Günther, Schrahn (81. Jirsak), J. Mißner, J. J. Mißner, Kühnel, Scheibe, Krug

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Knopp, (90. Franke), Kamprath (42. Gümül), Schäffner, Dietze, Olbricht, Gerhardt (67. Kamuhanga), Eisler, Roßner (90. Knauer), Stöhr

; Schiedsrichter: Christian Habel (Muldestausee); Assistenten: Justus Kott, Justin Geese; Zuschauer: 65