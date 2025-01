Klar unterlegen zeigte sich der SV Romonta 90 Stedten im Spiel gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1 am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mario Eichmann. Der Trainer von Stedten musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Farnstädt beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Max Pfannschmidt (Weißenfels) zwei Gelbe Karte an die Mansfelder (34., 53.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Alexander Swientek für Farnstädt traf und in Minute 58 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte noch einmal Gelb ein (65.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julius Schock den Ball ins Netz (69.).

SV Romonta 90 Stedten sieht sich 0:2 im Rückstand – 69. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 72: Farnstädt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schock ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Schock den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (85.). Damit war der Erfolg der Farnstädter entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Bl.-W. Farnstädt 1

SV Romonta 90 Stedten: Mertins – Jung, Lindau, Höher, Grünhage, Maak, Willer, Gänsler, Böttger, Hauser (78. Thomas), Siedler

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Dittmann-Wenig (73. Leinung), Keilhaupt, Haffke, Reiter, Raspe, Schmidt (58. Kuttig), Swientek, Nimz, Schock, Fleer (82. Nachtwein)

Tore: 0:1 Alexander Swientek (58.), 0:2 Julius Schock (69.), 0:3 Julius Schock (72.), 0:4 Julius Schock (85.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Christopher Große, Justin Domenik Brauer; Zuschauer: 84