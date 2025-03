Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war die SG Spergau gegenüber dem SV Braunsbedra machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

Leuna/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Nino Hammerschmidt. Der Trainer von Spergau musste sein Team bei einer 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Braunsbedra beobachten.

Idrisa Sidi Sambu (SV Braunsbedra) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Braunsbedraner legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Julinho Monteiro Bacai der Torschütze (28.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Monteiro Bacai konnte in Minute 45 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Spergau. In Minute 46 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 16

35 Minuten nach der Pause konnte Sidi Sambu (Braunsbedra) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 1:4 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 85 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – SV Braunsbedra

SG Spergau: Engel – Kurze, Machner, Bernhardt (85. Kirchner), M. Jauck, Ionasanu, Osmanaj, Shoshaj (46. Völkerling), Hammerschmidt, Peterwitz, Immig

SV Braunsbedra: Ochse – Glaubitz (81. Reifarth), Monteiro Bacai (73. Böhme), Sothen (62. Zinchenko), Pereira Nunes, Richter (81. Necke), Sidi Sambu, Voigt, Berndt, Sambu (84. Toth), De Pinho Gomes

Tore: 0:1 Idrisa Sidi Sambu (23.), 0:2 Julinho Monteiro Bacai (28.), 0:3 Julinho Monteiro Bacai (45.), 1:3 Maximilian Jauck (46.), 1:4 Idrisa Sidi Sambu (80.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Jörg Gonschorek, Lucas Naumann; Zuschauer: 103