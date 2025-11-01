Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den BSC 99 Laucha ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte in Minute 16 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb (51.). Das Gegentor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz.

64. Minute FC RSK Freyburg und BSC 99 Laucha im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der FC RSK Freyburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Weise, Bagdohn (66. Schied), Großmann, Schulz, Hüttig (59. Alalo), Schirner, Kirchhoff, Sambu, Töpe, Mänicke (66. Kaiser)

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Saal, Thieme (90. Porse), Schneller (90. Starch), Krentz, Hahnemann (90. Schaer), Riesen, Schumann, Handt (73. Schmidt), Bothe, Keidel

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260