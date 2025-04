Dem SV Kelbra gelang es am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Eintracht Kreisfeld mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 71 Zuschauer waren live dabei.

Kelbra/MTU. Die 71 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen die Gäste aus Kreisfeld mit 3:0 (2:0) souverän.

In Minute 13 schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In Spielminute 30 leisteten die Gäste sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Jan Gregor Weber den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 22

SV Kelbra führt nach 30 Minuten 2:0

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Nosov den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (73.). Damit war der Erfolg der Kelbraer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Eintracht Kreisfeld

SV Kelbra: Mykhailov – Conde (85. Neumann), Matschulat (80. Tagishi), Shpikula, Rybak, E. Okapal, Gurniak, Nosov, Khudyi (74. N. Okapal), Barthel, Sakihama

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Gießler, Werthmann, Weber, Schneider, Kühnemund (46. Petsch), Stellmach, Kemnitz, Friedrich (71. Weber), Schwarzbach, Huster (75. Lemmnitz-Thenee)

Tore: 1:0 Illia Nosov (13.), 2:0 Jan Gregor Weber (30.), 3:0 Illia Nosov (73.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Patrick Janich, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 71