Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Zöschen mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Paskal Dubelzek (SV Braunsbedra) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (40.). Der SV Zöschen 1912 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Kevin Graul. In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Dubelzek.

Paskal Dubelzek kickt SV Braunsbedra in 2:0-Führung – 57. Minute

Es sah nicht gut aus für Zöschen. Aber dann musste der SV Braunsbedra auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Fabian Rieder nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Zöschen 1912 kassierte noch einmal Gelb.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Janne Werner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Zöschen 1912

SV Braunsbedra: Simnica – Candé Djaló, Werner, Richter, Rienäcker, Sidi Sambu, Dubelzek, Reifarth (79. Lewinski), Schulze, Voigt, Pereira Nunes

SV Zöschen 1912: Jung – Kühnel, Rieder, Mißner (75. Schwabe), Schlorf, Krug, Scheibe, Kops (63. Jirsak), Günther (85. Krause), Mißner, Felske

Tore: 1:0 Paskal Dubelzek (7.), 2:0 Paskal Dubelzek (57.), 2:1 Fabian Rieder (67.), 3:1 Janne Werner (89.); Schiedsrichter: Lutz Marschhausen (Weißenfels); Assistenten: Luca Brendel, Uwe Giebel; Zuschauer: 60