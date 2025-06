Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Heiko Angeli und sein Team SV Großgrimma gegen den SV Eintracht Kreisfeld – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Hohenmölsen/MTU. Die 120 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser besiegten die Gäste aus Kreisfeld mit 4:0 (1:0) deutlich.

Justin Bauer (SV Großgrimma) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Großgrimma noch einen drauf: In Minute 59 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Bauer.

59. Minute: SV Großgrimma vorne dank Doppelpack von Justin Bauer – 2:0

Der Siegeszug der Hohenmölser brach nicht ab. Minute 73: Großgrimma traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maik Witt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

Die Hohenmölser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Steffen Meißner wurde für Erik Pillert eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Steffen Meißner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (83.). Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Eintracht Kreisfeld

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch (46. Witt), M. Baum (47. Zetzsche), Beyenbach, Pillert (74. Meißner), Kästner, N. Baum (47. Schneider), Bauer, Beyer (56. Benndorf), Angeli, Weidner

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Huster, Petsch, Kemnitz, Tobiasch, Weber, Lemmnitz-Thenee, Lemmnitz-Thenee, Weber, Prudlik (59. Stellmach), Werthmann

Tore: 1:0 Justin Bauer (17.), 2:0 Justin Bauer (59.), 3:0 Maik Witt (73.), 4:0 Steffen Meißner (83.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 120