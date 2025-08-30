Dem SV Kelbra gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SSC Weißenfels II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 51 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

SV Kelbra liegt in Minute 44 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Arthur Ducke, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu bescheren (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Nosov, Rybak, Tagishi, Shpikula, Conde, Barthel, Matschulat, Hegenbart (62. Khudyi), Okapal (86. Angermann)

SSC Weißenfels II: Magul – Baust, Kresse, Häcker, Barnickel, Hauer (70. Roy), Petrick, Ducke, Karl (86. Apel), Scherbaum, Scheiding

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51