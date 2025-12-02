Der VfB Oberröblingen unter Leitung von Coach Meik Rockstroh feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Braunsbedra mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 92 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Gleich nach Spielstart schoss Mika Altenburg das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (18.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Altenburg den Ball ins Netz.

Minute 20: VfB Oberröblingen vorne dank Doppelpack von Mika Altenburg – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte noch einmal Gelb. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Paul Wanski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (76.). Die Sangerhauser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Altenburg, Ernst, Würzburg (74. Angelstein), Michael, Franke, Wenske (46. Cepa), Meißner, Wanski (78. Stutterheim), Kummer

SV Braunsbedra: Joel – Popov, Odufuye, Dahaba, Reifarth, Glaubitz, Böhme (64. Fomba), Polishchuk, Voigt, Richter, Toth

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92