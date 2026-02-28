Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 5:1 (5:1) ging der SV Kelbra von Coach Andreas Kundlatsch aus dem Kräftemessen mit dem SV Großgrimma vom Platz.

Kelbra/MTU. 5:1 (5:1) in Kelbra: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, der SV Kelbra, am Samstag im Tor der Besucher aus Großgrimma untergebracht.

Luca Connor Matschulat (SV Kelbra) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Großgrimma musste einmal Gelb hinnehmen (13.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

SV Kelbra in Minute 20 2:0 in Führung

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (45.). Mit 5:1 gingen die Kelbraer als Sieger vom Platz. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Kelbra hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Conde (64. Steinberg), Shpikula, Barthel, Matschulat, Sommer (46. Eis), Tagishi, Nosov, Rybak, Okapal (78. Adam), Hegenbart

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach (78. Oberkersch), Schneider, Weidner, Göbel, Kästner (59. Matschaß), Bauer (71. Bagmaci), Palatini (46. Krobitzsch), Angeli (71. Rackowitz), Baum, Wöpe

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60