Fußball-Landesklasse 6: Mit einem unfassbaren 8:0 (6:0) fegte die Mannschaft des SSC Weißenfels II den TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag vom Spielfeld.

Weißenfels/MTU. 8:0 (6:0) in Weißenfels: Ganze acht Bälle hat das Team von Mark Thormann, der SSC Weißenfels II, am Samstag im Tor der Gegner aus Gonnatal untergebracht.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Max Hauer der Torschütze (3.).

Minute 3: SSC Weißenfels II liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 auszubauen (89.). Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Thormann, Baust (50. Roy), Kopp (60. Kalkofen), Hauer (46. Säuberlich), Schumann, Kresse (69. Buttlar), Ducke, Barnickel, Häcker (14. Karl), Scheiding

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Franke, Säcker, Goldberg, Froeschen, Siebenhüner (76. Hagene), Steyer, Ditscher, Stüber, Omnitz, Hoffmann (46. Dittmann)

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20