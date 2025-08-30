Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den Sportring Mücheln ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln mit einem torlosen 0:0 (0:0). 253 Zuschauer waren im Jahnstadion Freyburg live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem elf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

FC RSK Freyburg gleichauf mit Sportring Mücheln – 0:0

Der FC RSK Freyburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Töpe, Kaiser, Großmann (80. Illig), Schied, Pereira Nunes, Sambu, Weise (58. Rosenberg), S. Alalo, Krumbholz, Schulz

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Bagehorn (71. Sell), Hiersig (78. Kunze), Meyer (67. Adamski), Jaskula (62. Marggraf), Grosser, Sommerwerk, Semmer, Kuhnert, Schubert (81. Scharf)

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253