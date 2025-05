In der Fußball-Landesklasse 6 kassierte die SG Spergau am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1 und ging 2:9 (1:6) vom Platz.

Am Mittwoch haben sich die SG Spergau und der SV Bl.-W. Farnstädt 1 ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:9 (1:6).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Martin Keilhaupt das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Die Farnstädter legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Julius Schock der Torschütze (7.).

Die Farnstädter erhöhten noch einmal. Julius Schock traf in der 20. Spielminute noch einmal, gefolgt von Martin Keilhaupt (25.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Farnstädter den Ball in der 28. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Farnstädter aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schock verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 44., 82.). Dann schafften es die Leunaer, der SG Spergau etwas entgegenzusetzen. Erik Jauck traf in der 88. Spielminute. Schock schoss und traf in Spielminute 90 zum fünften Mal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Spergau steckte einmal Gelb ein. Spielstand 8:2 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 29

Schon zwei Spielminuten später konnte Peter Fleer (Farnstädt) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 9:2 gingen die Farnstädter als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – SV Bl.-W. Farnstädt 1

SG Spergau: Engel – Hammerschmidt, Jauck, Machner, Osmanaj, Völkerling, Eidner (64. Shoshaj), Böttger, Kurze (42. Peterwitz), Pohle (64. Hoffmann), Ionasanu

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Bornschein – Haffke (46. Fleer), Smorgol, Raspe (46. Zwarg), Keilhaupt, Schmidt, Schock, Reiter, Nimz, Leibham, Sauter (46. Leinung)

Tore: 0:1 Martin Keilhaupt (4.), 0:2 Julius Schock (7.), 0:3 Julius Schock (20.), 0:4 Martin Keilhaupt (25.), 1:4 Benjamin Schmidt (28.), 1:5 Julius Schock (37.), 1:6 Marcus Raspe (44.), 1:7 Julius Schock (82.), 2:7 Erik Jauck (88.), 2:8 Julius Schock (90.), 2:9 Peter Fleer (90.+2); Schiedsrichter: Dennis Poppe (Schkeuditz OT Glesien); Assistenten: Xandro Hulshof, Violan Rubin Bähr; Zuschauer: 99