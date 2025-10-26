Der BSC 99 Laucha erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 59 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Braunsbedra.

Laucha/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 59 Besuchern des Stadions Laucha geboten. Die Lauchaer waren den Gästen aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Alexander Saal für Laucha traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha mit 2:0 vorne – 91. Minute

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Am Ende der Partie sollte es dem BSC 99 Laucha noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Fabian Keidel den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+1). Damit war der Sieg der Lauchaer gesichert. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Hahnemann, Schumann, Saal, Bothe, Schneller, Mohs, Porse (12. Schmidt), Riesen, Keidel, Handt (90. Schnauß)

SV Braunsbedra: Henze – Zinchenko, Nicolae (57. Schulze), Fomba, Polishchuk, Glaubitz (57. Dahaba), Voigt, Abdelouahed, Toth (86. Epouhe), Popov, Hägele

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59