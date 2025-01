Fußball-Landesklasse 6: Am vergangenen Sonntag war der BSC 99 Laucha gegenüber dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Laucha/MTU. Das Spiel zwischen Laucha und Weißenfels ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Martin Freudenberg (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V.) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 6

BSC 99 Laucha hinkt 0:2 hinterher – 87. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Thomas Stichling kam rein für Ronny Starch. Auf der Gastseite sprangen Ismael Moussa Yole für Alexander Reiche und Linus Schmidt für Elias Zobel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Mienab Ghebregergis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (87.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Weißenfelser aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 87 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

BSC 99 Laucha: Stollberg – Starch (60. Stichling), Thieme, Bothe, Hoffmann, Handt, Keidel, Krentz, Hahnemann, Zille, Saal

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schreiber – Freudenberg, Köhler, Denzin, Reiche (66. Moussa Yole), Schell (46. Drischmann), Soulama, Kowol (76. Ghebregergis), Krämer (82. Dag), Ullmann, Zobel (66. Schmidt)

Tore: 0:1 Martin Freudenberg (53.), 0:2 Mienab Ghebregergis (87.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Carsten Kreft, Lennox Jäger; Zuschauer: 46