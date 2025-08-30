Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln. 253 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion Freyburg. Schiedsrichter Leon Gabriel Radtke (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem elf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

0:0 Ausgleich im Spiel FC RSK Freyburg gegen Sportring Mücheln –

Die Freyburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Sambu, Großmann (80. Illig), Krumbholz, Schied, Töpe, Weise (58. Rosenberg), Schulz, S. Alalo, Pereira Nunes, Kaiser

Sportring Mücheln: Mund – Jaskula (62. Marggraf), Semmer, Grosser, Hiersig (78. Kunze), Meyer (67. Adamski), Sommerwerk, Maak, Bagehorn (71. Sell), Schubert (81. Scharf), Kuhnert

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253