Ergebnis 2. Spieltag Duell zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln endet unentschieden 0:0
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.
Freyburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln. 253 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion Freyburg. Schiedsrichter Leon Gabriel Radtke (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem elf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Freyburg
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 2
0:0 Ausgleich im Spiel FC RSK Freyburg gegen Sportring Mücheln –
Die Freyburger haben sich somit Platz vier gesichert.
Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln
FC RSK Freyburg: Derbek – Sambu, Großmann (80. Illig), Krumbholz, Schied, Töpe, Weise (58. Rosenberg), Schulz, S. Alalo, Pereira Nunes, Kaiser
Sportring Mücheln: Mund – Jaskula (62. Marggraf), Semmer, Grosser, Hiersig (78. Kunze), Meyer (67. Adamski), Sommerwerk, Maak, Bagehorn (71. Sell), Schubert (81. Scharf), Kuhnert
; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253