Für den TSV Kickers 66 Gonnatal endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 2:3 (0:0).

Eine knappe Niederlage steckt TSV Kickers 66 Gonnatal gegen SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 ein: 2:3

Allstedt/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 am Samstag 2:3 (0:0) getrennt.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Christopher-Ramon Denzin das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (51.). Die Weißenfelser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Eric Leich der Torschütze (52.).

Minute 52 TSV Kickers 66 Gonnatal gleichauf mit SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten darauf konnte Joao Carlos Dos Prazeres Pires (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Sangerhauser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Säcker, Hagene (81. Gaensewich), Töpfer, Siebenhüner (90. Lenneper), Omnitz, Ditscher, Stüber, Leich, Goldberg, Paper

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kammler (72. Rothhoff), Denzin, Kopp, Stadler (67. Kräuter), Kopp, Dos Prazeres Pires, Ullmann (87. Köhler), Krämer, Ghebregergis, Kowol

Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110