Eine Niederlage für den VfB 1906 Sangerhausen II besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Braunsbedra mit 1:2 (0:1).

Sangerhausen/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Braunsbedra am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Kai Roman Richter (SV Braunsbedra) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Nicolas Baum den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen II und SV Braunsbedra – 55. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Emilio Böhme den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Braunsbedra sicherte (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Hetke, Buchhorn, Dietze, Gümül (46. Stöhr), Grüllmeyer, Baum, Eisler (78. Kögel), Roßner, Schröter, Fuhrmann

SV Braunsbedra: Henze – Polishchuk, Voigt, Hägele (63. Reifarth), Glaubitz, Richter, Böhme, Dahaba (63. Bachirou Soulet), Popov, Zinchenko, Odufuye

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28