Hohenmölsen/MTU. Am Freitag haben sich der SV Großgrimma und der FC RSK Freyburg ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Felix Kaiser (FC RSK Freyburg) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte einmal Gelb ein (37.). Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Heiko Angeli. Die Freyburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Justin Bauer der Torschütze (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.11.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

1:1 im Duell zwischen SV Großgrimma und FC RSK Freyburg – 50. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Marius Baum ersetzte Torsten Beyenbach. Auf der Gastseite sprang Steven Krumbholz für Till Kirchhoff ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Großgrimma kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Steven Krumbholz (Freyburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Freyburger Mannschaft erzielen (87.). In Spielminute 87 handelte sich der SV Großgrimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – FC RSK Freyburg

SV Großgrimma: Schmidt – Bauer, Kästner, Benndorf, Krobitzsch (90. Ibrahim), Rackowitz, Zech, Schneider, Beyenbach (75. M. Baum), N. Baum, Wöpe

FC RSK Freyburg: Bagdohn – Lehwald, Mänicke, Kirchhoff (52. Krumbholz), Kaiser (46. Gottschalk), Alalo, Alalo (89. Bartel), Hüttig, Schulz (90. Kutzner), Dos Prazeres Pires (90. Mohrmann), Schirner

Tore: 0:1 Felix Kaiser (16.), 1:1 Justin Bauer (50.), 1:2 Steven Krumbholz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philipp Haacke, Daniel König; Zuschauer: 98