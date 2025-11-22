Mit einer Niederlage für den VfB 1906 Sangerhausen II endete der 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Oberröblingen mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Schlappe steckt VfB 1906 Sangerhausen II gegen VfB Oberröblingen ein: 0:1

Sangerhausen/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen II und VfB Oberröblingen. 116 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion Pl.2.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Philipp Rühlke die Gäste in Führung (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – VfB Oberröblingen

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Stöhr, Grüllmeyer, Hetke, Schröter, Dietze, Fuhrmann (70. Gümül), Baum (88. Schneider), Eisler, Buchhorn, Kamprath

VfB Oberröblingen: Beek – Leich, Wanski, Michael (70. Wenske), Franke, Altenburg (80. Würzburg), Koch, Kummer, Pulz, Strese, Rühlke (62. Ernst)

Tore: 0:1 Philipp Rühlke (49.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Peter Dännhardt; Zuschauer: 116