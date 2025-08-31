Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal.

Gleich nach Anpfiff schoss Demir Mehmet Gümül das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte einmal Gelb (12.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Omnitz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen II und TSV Kickers 66 Gonnatal – Minute 43

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Hetke, Yadlos (90. Franke), Gümül (75. Heinze), Roßner, Dietze, Fuhrmann, Baum, Eisler (90. Grübner), Reiber, Buchhorn

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Ditscher, Paper, Leich, Stüber (67. Hagene), Töpfer (79. Lenzewski), Gaensewich (59. Hoffmann), Säcker, Goldberg, Omnitz, Siebenhüner (38. Franke)

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175