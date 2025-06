Der FC RSK Freyburg errang am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 100 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen die SG Spergau.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 100 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Spergau durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Felix Bartel (FC RSK Freyburg) netzte in der 3. Minute der zweiten Spielhälfte (48.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jonas Weise den Ball ins Netz (53.).

FC RSK Freyburg führt nach 53 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für die SG Spergau. In Minute 56 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Jonas Weise traf für Freyburg in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC RSK Freyburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Spergau steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der FC RSK Freyburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Steven Krumbholz (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:1 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SG Spergau

FC RSK Freyburg: Hörnig (56. Madeja) – Bagdohn, Kolata (50. K. Alalo), Schirner, Weise, Lehwald (70. Kaiser), S. Alalo, Bartel (53. Krumbholz), Dos Prazeres Pires, Schulz, Söll (63. Kirchhoff)

SG Spergau: Engel – Immig (65. Kurze), Jauck, Hammerschmidt (86. Peterwitz), Völkerling (62. Ionasanu), Bernhardt, Eidner (46. Jauck), Hoffmann, Peter (76. Böttger), Osmanaj, Machner

Tore: 1:0 Felix Bartel (48.), 2:0 Jonas Weise (53.), 2:1 Erik Jauck (56.), 3:1 Jonas Weise (85.), 4:1 Steven Krumbholz (90.+2); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Jakob Laucke, Sebastian Kriese; Zuschauer: 100