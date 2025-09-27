Fußball-Landesklasse 6: An diesem Wochenende hat der TSV Kickers 66 Gonnatal im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den BSC 99 Laucha unterlag das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Christopher Schumann für Laucha traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bastian Hahnemann den Ball ins Netz.

TSV Kickers 66 Gonnatal gerät 0:2 ins Hintertreffen – 53. Minute

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte noch dreimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Simon Andreas Riesen (Laucha) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 gingen die Lauchaer als Sieger vom Platz. Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Omnitz, Paper (46. Siebenhüner), Franke, Lenzewski (70. Hagene), Leich, Töpfer (60. Goldberg), Ditscher, Gaensewich (60. Dittmann), Säcker, Steyer

BSC 99 Laucha: Fahnert – Riesen, Handt, Keidel, Schumann, Porse, Starch (59. Schmidt), Saal, Krentz, Schneller, Hahnemann (76. Schmidt)

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85