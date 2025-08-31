Deutlich unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha in der Auseinandersetzung gegen den TSV Großkorbetha am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Nach gerade einmal 17 Minuten schoss Franz Friedrich Knothe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Jonas Schneider (32.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Bereits eine Spielminute darauf konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Krentz, Handt, Riesen, Porse, Hahnemann, Saal, Schmidt, Schumann, Schneller (74. Jarju), Bothe

TSV Großkorbetha: Stark – Knothe, Große, Schneider, Reinschmied, Küster (46. Sommerfeld), Hartmann, Schenk (70. Lieb), Hesse (70. Pschribülla), Knothe (78. Langheinrich), Thurm

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87