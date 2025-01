Eine herbe Schlappe erlitt der MSV Eisleben an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 176 Zuschauern mit 1:5 (1:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Kick-Off erzielt, als Nils Reiter für Farnstädt traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Farnstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde ein weiteres Tor durch Linus Leinung erzielt.

MSV Eisleben liegt 0:2 zurück – 25. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Julius Schock konnte in Minute 30 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den MSV Eisleben. In Minute 42 schaffte es Spieler Nummer 19 noch, die Ehre der Eisleber zu retten, das Match war jedoch verloren. Jonas Dittmann-Wenig traf für Farnstädt in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 6

Schon eine Minute darauf konnte Fabian Kühne (Farnstädt) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 1:5 gingen die Farnstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der MSV Eisleben noch eine Gelbe Karte ein. Der MSV Eisleben rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Bl.-W. Farnstädt 1

MSV Eisleben: Bondia (28. Agapi) – Rische (73. Zeugner), Zigmund (86. Becker), Samalius, Schmidt (73. Weise), Roos, Aßmann (73. Bogmann), Hoffmann, Bobeliuk, Damm, P. Bloßfeld

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Leinung (87. Fleer), Schmidt, Reiter (87. Schulze), Haffke, Sauter (80. Kühne), Swientek, Schock (70. Dittmann-Wenig), Nimz, Leibham, Raspe (85. Jentzsch)

Tore: 0:1 Nils Reiter (5.), 0:2 Linus Leinung (25.), 0:3 Julius Schock (30.), 1:3 Yannik Rische (42.), 1:4 Jonas Dittmann-Wenig (85.), 1:5 Fabian Kühne (86.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Max Eisfeld; Zuschauer: 176