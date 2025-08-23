Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Großgrimma im Spiel gegen den SV Kelbra vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Illia Nosov für Kelbra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Nosov (38.) erzielt wurde.

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Illia Nosov für Kelbra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Nosov (38.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Nosov den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (84.). Damit war der Triumph der Kelbraer gesichert. Der SV Großgrimma rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Göbel, Bauer, Krobitzsch, Baum (46. Bach), Zech, Beyenbach, Beyer, Wöpe (64. Schneider), Weidner, Angeli

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Matschulat, Shpikula (85. Eßrich), Hegenbart (83. Bornkessel), Okapal, Nosov, Rybak, Eis, Conde, Steinberg

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35