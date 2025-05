Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Großgrimma in der Auseinandersetzung gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1 vergangenen Freitag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:4).

Hohenmölsen/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Heiko Angeli hat am Freitag vor 130 Zuschauern auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 ganze sechs Treffer kassiert. Das Spiel endete 1:6 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Norman Ebert (Sandersdorf) eine Gelbe Karte an die Gäste (6.). Christian Leibham (SV Bl.-W. Farnstädt 1) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Julius Schock den Ball ins Netz (30.).

SV Großgrimma liegt 0:2 zurück – Minute 30

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Leibham traf in Minute 38, Martin Keilhaupt in Minute 43, Eric Hägele in Minute 67 und Bennet Magnus Haffke in Minute 82. Spielstand 6:0 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 25

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Andy Kästner (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Großgrimma erzielen (89.). Der SV Großgrimma rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Bl.-W. Farnstädt 1

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, Schneider, N. Baum, Boronczyk (79. Krobitzsch), Bauer, Benndorf, Wöpe (76. Kästner), Beyer, M. Baum, Zech (46. Pillert)

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt (68. Bornschein) – Fleer, Sauter, Haffke, Raspe (58. Hägele), Smorgol, Leibham (73. Schmidt), Kuttig (65. Mohamed), Nimz, Schock (46. Reiter), Keilhaupt

Tore: 0:1 Christian Leibham (23.), 0:2 Julius Schock (30.), 0:3 Christian Leibham (38.), 0:4 Martin Keilhaupt (43.), 0:5 Eric Hägele (67.), 0:6 Bennet Magnus Haffke (82.), 1:6 Andy Kästner (89.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 130