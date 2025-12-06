Einen 4:3 (1:1)-Heimerfolg gegen den Sportring Mücheln fuhr der VfB 1906 Sangerhausen II am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Paul Heiko Schubert für Mücheln traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Lange (23.) erzielt wurde.

VfB 1906 Sangerhausen II Kopf an Kopf mit Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 23

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Die Müchelner wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Lennert Damian Büttner für Conor Kunze den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Conor Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Fuhrmann, Schneider, Bühling, Eisler, Ruppe, Dietze (90. Strasser), Schröter, Lange (70. Grübner), Grüllmeyer, Baum

Sportring Mücheln: Schröder – Hiersig (51. Bagehorn), Schubert, Kuhnert, Sell (61. Saddei), Semmer, Marggraf (49. Reinboth), Büttner (87. Kunze), Maak, Grosser, Berghammer

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39