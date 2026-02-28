Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Kräftemessen zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen endet unentschieden 0:0

Laucha/MTU. Im Stadion Laucha haben 47 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem BSC 99 Laucha und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Der BSC 99 Laucha hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Riesen, Handt, Krentz, Leubeling (56. Hahnemann), Bothe, Schneller (67. Niehoff), Thieme, Saal, Porse (88. Schmidt), Schumann

VfB Oberröblingen: Beek – Könen, Meißner, Altenburg (79. Wenske), Wanski, Engert (67. Altenburg), Koch, Ernst, Pulz, Rühlke, Strese

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47