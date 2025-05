Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen II endete das Spiel gegen den VfB Oberröblingen am 28. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Nach einem packenden Spiel haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der VfB Oberröblingen am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Falco Heise (VfB Oberröblingen) netzte in der 3. Minute der zweiten Spielhälfte (48.) als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Marcel Dietze den Ball ins Netz.

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen II und VfB Oberröblingen – 75. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Sangerhausens Tom Hetke konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 28

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der VfB Oberröblingen musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Bereits fünf Minuten später konnte Stephan Ulrich (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Oberröblingen erreichen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der VfB Oberröblingen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – VfB Oberröblingen

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler (56. Knauer), Herbach, Fuhrmann, Dietze, Reiber (46. Gümül), Buchhorn, Hetke, Knopp, Roßner, Göbel

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Leich, Cepa, Koch, Kummer, Altenburg, Ernst, Meißner, Heise (59. Ulrich), Eckstein

Tore: 0:1 Falco Heise (48.), 1:1 Marcel Dietze (75.), 2:1 Tom Hetke (83.), 2:2 Stephan Ulrich (88.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 171