Der Sportring Mücheln sicherte sich am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal.

Sportring Mücheln sichert sich knappen Sieg gegen TSV Kickers 66 Gonnatal mit 1:0

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Sportring Mücheln und TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem torarmen 1:0 (0:0). 73 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Mücheln live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Philipp Kuhnert den Gastgeber in Führung (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Die Müchelner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – TSV Kickers 66 Gonnatal

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Semmer, Schubert, Maak, Bagehorn (80. Kunze), Grosser, Heidrich (75. Reinboth), Hiersig, Jaskula, Richter (56. Büttner)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Stüber (81. Dittmann), Hoffmann, Goldberg, Säcker, Paper, Siebenhüner (46. Hagene), Froeschen (46. Kurotschkin), Lenzewski, Steyer, Ditscher

Tore: 1:0 Philipp Kuhnert (63.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Daniel von Nessen, Norman Spröte; Zuschauer: 73