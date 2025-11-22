Ergebnis 11. Spieltag Sportring Mücheln sichert sich knappen Sieg gegen TSV Kickers 66 Gonnatal mit 1:0
Der Sportring Mücheln sicherte sich am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal.
Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Sportring Mücheln und TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem torarmen 1:0 (0:0). 73 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Mücheln live dabei.
Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 18 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Philipp Kuhnert den Gastgeber in Führung (63.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 11
Die Müchelner haben sich somit Platz acht gesichert.
Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – TSV Kickers 66 Gonnatal
Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Semmer, Schubert, Maak, Bagehorn (80. Kunze), Grosser, Heidrich (75. Reinboth), Hiersig, Jaskula, Richter (56. Büttner)
TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Stüber (81. Dittmann), Hoffmann, Goldberg, Säcker, Paper, Siebenhüner (46. Hagene), Froeschen (46. Kurotschkin), Lenzewski, Steyer, Ditscher
Tore: 1:0 Philipp Kuhnert (63.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Daniel von Nessen, Norman Spröte; Zuschauer: 73