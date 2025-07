Braunsbedra/MTU. Die Braunsbedraner haben am Samstag dem Rivalen aus Spergau ganze acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Idrisa Sidi Sambu (SV Braunsbedra) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (14.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mathias Schulze den Ball ins Netz (16.).

SV Braunsbedra führt nach 16 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Janne Werner traf in Minute 26, Sidi Sambu in Minute 40, Silton Sauna Sanha Bacai in Minute 47, in Minute 61 und Paskal Dubelzek in Minute 69. Spielstand 7:0 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Suleimane Candé Djaló (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 8:0 gingen die Braunsbedraner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SG Spergau

SV Braunsbedra: Ochse – Schulze, Hassel (58. Dubelzek), Voigt, (67. Zinchenko), Sanha Bacai (58. Murke), Odufuye (73. Glaubitz), Werner (84. Richter), Sidi Sambu, Candé Djaló, Pereira Nunes

SG Spergau: Engel – Osmanaj, Böttger (46. Podvorica), Jauck, Bernhardt, Hoffmann (46. Machner), Jauck (63. Iantorno), Ionasanu, Hnatyk (50. Machner), Lorber, Horvath

Tore: 1:0 Idrisa Sidi Sambu (14.), 2:0 Mathias Schulze (16.), 3:0 Janne Werner (26.), 4:0 Idrisa Sidi Sambu (40.), 5:0 Silton Sauna Sanha Bacai (47.), 6:0 (61.), 7:0 Paskal Dubelzek (69.), 8:0 Suleimane Candé Djaló (83.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Levin Mirko Suski, Kay Schröter; Zuschauer: 160