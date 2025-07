Dem SV Braunsbedra glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 70 Zuschauer waren live dabei.

Braunsbedra/MTU. Die 70 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Thomas Witter (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (41.). Spieler Nummer 8 (SV Braunsbedra) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 6

SV Braunsbedra führt in Minute 46 mit 2:0

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Nico Voigt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (70.). In Spielminute 78 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Braunsbedra: Simnica – Dubelzek (83. Murke), Voigt, Hassel (73. Lewinski), Schulze, Odufuye (46. Reifarth), (83. Ihezuru), Sidi Sambu, Pereira Nunes, Werner, Candé Djaló (73. Glaubitz)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann (81. Yadlos), Kamuhanga (70. Gümül), Eisler, Hetke, Roßner, Stöhr, Herbach, Gerhardt, Buchhorn, Stöhr

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Paskal Dubelzek (46.), 3:0 Nico Voigt (70.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Oskar Schubert, Toni Wollmann; Zuschauer: 70