Der SV Kelbra errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 51 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II.

Kelbra/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten das Team aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

SV Kelbra führt mit 2:0 – Minute 44

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Arthur Ducke, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu bescheren (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Conde, Tagishi, Okapal (86. Angermann), Shpikula, Rybak, Matschulat, Hegenbart (62. Khudyi), Nosov, Barthel

SSC Weißenfels II: Magul – Scherbaum, Scheiding, Hauer (70. Roy), Ducke, Häcker, Karl (86. Apel), Kresse, Barnickel, Baust, Petrick

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51