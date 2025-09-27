Dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den FC RSK Freyburg mit 4:1 (0:1) zu besiegen. 69 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Freyburg: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (0:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Weißenfelser Gastgeber bereit: Kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 37, lenkte Ciprian Ungureanu den Ball ins eigene Tor und brachte den Freyburgern unerwartet die Führung (37.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Christopher-Ramon Denzin den Ball ins Netz.

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 Kopf an Kopf mit FC RSK Freyburg – 1:1 in Minute 58

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Denzin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr einholen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires (56. Kammler), Rothhoff, Ullmann, Kowol (89. Köhler), Krämer, Kräuter, Denzin, F. Kopp, L. Kopp (74. Schmidt), Schell (84. Drischmann)

FC RSK Freyburg: Madeja – Krumbholz, Schied (56. Beyer), Pereira Nunes, Weise, Töpe, Schirner, Sambu, Kaiser, Rosenberg (86. Hüttig), Großmann

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69