Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 45 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Großgrimma freuen.

Weißenfels/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 nach einem deutlichen Rückstand den SV Großgrimma mit einem 4:1 (1:1) bezwungen.

Max Rackowitz traf für den SV Großgrimma in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte einmal Gelb ein (33.). Aber die Weißenfelser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Joao Carlos Dos Prazeres Pires erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Minuten versuchten durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Hannes Stadler kam rein für Tom Kammler und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Nick Simon den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Weißenfelser aber nicht mehr wettmachen. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Freudenberg, F. Kopp, Kräuter, Köhler, Kammler (80. Stadler), L. Kopp, Krämer (84. Simon), Kowol, Ghebregergis (83. L. Schmidt)

SV Großgrimma: Meißner – Baum (61. Schneider), Göbel, Angeli, Rackowitz, Bauer, Weidner, Beyenbach (74. Pillert), Beyer (74. Wöpe), Krobitzsch, Witt

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45