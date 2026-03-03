Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SSC Weißenfels II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Wengelsdorf geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). In Minute 14 schoss Christoph Hähnel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male handeln. Der SSC Weißenfels II musste jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (19.). Die Weißenfelser legten in der 45. Minute nach. Diesmal war Ralph Marschhausen der Torschütze.

45. Minute: SV Wacker 1919 Wengelsdorf baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Schülert im gegnerischen Tor. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Tim Lehmann den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Weißenfels erlangte (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Rutz, Tytko, Hähnel, Elmi (71. Goltz), Hempel (58. Deckner), Lewinski (46. Beier), Horstka, Marschhausen, Khodadadkheyl, Woithe

SSC Weißenfels II: Förster – Thormann, Häcker (46. Karl), Scheiding, Hauer, Ducke, Kresse (82. Maas), Haufe (71. Roy), Säuberlich (46. Lehmann), Baust, Barnickel

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43