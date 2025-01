Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Großgrimma.

Weißenfels/MTU. In einer überraschenden Wende hat der SV Wacker 1919 Wengelsdorf nach einem deutlichen Rückstand den SV Großgrimma mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Maik Witt traf für den SV Großgrimma in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ralph Marschhausen den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Großgrimma – 1:1 in Minute 81

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tony Hempel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Wengelsdorf sicherte (85.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Großgrimma

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Marschhausen, Hempel, Elmi (58. Beier), Wartgenstedt (78. Zimmermann), Böhme, Khodadadkheyl, Erovic, Gonzalez Sospedra (58. Fabian), Beltz, Rutz (19. Goltz)

SV Großgrimma: Schmidt – Rackowitz, Witt, Baum, Boronczyk (82. Matschaß), Schneider, Bach (75. Bauer), Krobitzsch (59. Göbel), Benndorf, Wöpe, Beyer (59. Baum)

Tore: 0:1 Maik Witt (13.), 1:1 Ralph Marschhausen (81.), 2:1 Tony Hempel (85.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Assistenten: Nico Niedzwiedz, Jürgen Müller; Zuschauer: 64