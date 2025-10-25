Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 25 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Hussein Elmi das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Hussein Elmi kickt SV Wacker 1919 Wengelsdorf in 2:0-Führung – 73. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte einmal Gelb. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Elmi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (73.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Marschhausen, Beier, Elmi, Erovic, Hempel, Zimmermann, Goltz (73. Wolf), Lewinski, Hähnel, Woithe

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Yadlos (46. Schneider), Eisler, Schröter (60. Kamprath), Fuhrmann (60. Gümül), Buchhorn, Grüllmeyer (76. Grübner), Stöhr, Dietze, Lange, Baum

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25