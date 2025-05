Der SV Zöschen 1912 errang am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den BSC 99 Laucha.

Leuna/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SV Zöschen 1912 nach einem klaren Rückstand den BSC 99 Laucha mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Maximilian Handt (BSC 99 Laucha) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Leunaer doch noch belohnen: In der dritten Minute wurde das Gegentor durch Florian Felske erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 26

Am Ende des Duells sollte es dem SV Zöschen 1912 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Felske den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Zöschen sicherte (90.+3). Der SV Zöschen 1912 sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Zöschen 1912 – BSC 99 Laucha

SV Zöschen 1912: Kops – J. Mißner, Krug, Felske, Schlorf, Scheibe, J. J. Mißner, Kühnel (64. Gemazashvili), Junge, Erl (73. Jirsak), Rieder (80. Elhakim)

BSC 99 Laucha: Stollberg – Bothe, Keidel, Saal (78. Schaer), Porse, Handt (90. Stichling), Schumann, Riesen, Sielaff (75. Niehoff), Krentz, Hoffmann

Tore: 0:1 Maximilian Handt (8.), 1:1 Florian Felske (45.+3), 2:1 Florian Felske (90.+3); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 60