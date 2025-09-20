Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen II vor 17 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV Großgrimma freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 17 Besucher des Friesenstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). In Minute 22 schoss Marius Grüllmeyer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Sangerhäuser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Christoph Eisler der Torschütze (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II liegt in Minute 25 2:0 vorn

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Niklas Reiber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler (75. Kögel), Baum, Dietze (75. Halle), Gümül (83. Grübner), Reiber, Hetke (90. Strasser), Buchhorn, Grüllmeyer, Roßner, Schröter

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch, Beyenbach, Ibrahim (83. Reinhardt), Wöpe, Witt, Göbel, Schneider, Bauer, Angeli, Pillert (75. Nitzschke)

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17