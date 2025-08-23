Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der VfB Oberröblingen vor 152 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 152 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser schlugen die Gäste aus Laucha mit 3:1 (1:1) souverän.

Nach nur 21 Minuten schoss Michael Koch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Keidel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 für VfB Oberröblingen und BSC 99 Laucha – 45. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gino Altenburg den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (75.). Damit war der Triumph der Sangerhauser entschieden. In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhauser sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Michael (78. Ernst), Franke, Strese, Pulz, Koch (89. Kirchner), Wanski, Cepa, Angelstein, Altenburg (85. Wenske), Leich (90. Kummer)

BSC 99 Laucha: Stollberg – Niehoff (76. Jarju), Keidel, Porse, Krentz, Bothe, Hahnemann (70. Hoffmann), Schmidt, Starch, Saal, Schumann

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152