Deutlich unterlegen zeigte sich die SG Handwerk Magdeburg im Spiel gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe am vergangenen Freitag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I. Die Gastgeber verloren mit 2:7 (0:2).

Yanik Quaschny (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe steckte einmal Gelb ein (37.). Die Neuenhofer legten in der 44. Spielminute nach. Diesmal war Paul Hasler der Torschütze.

SG Handwerk Magdeburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 44

Die Neuenhofer schafften es, nochmal zu erhöhen. Jonas Chelvier verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 49., 59., 63.). Magdeburg legte nochmal vor. Maddox Bode traf in Spielminute 70. Hasler schoss und traf in der 80. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 7:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Bode den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – SG Blau-Weiß Neuenhofe

SG Handwerk Magdeburg: Dolgov – Bode (86. Voigt), Kuster (68. Matz), Ahmed Mohamud (61. Traore), Younesi, Khalaf, Franke, Khan (70. Bostani), Alabdullah, Solomon, Wilke

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Neumann (61. Anders), Riecke, Natho, Stärke, Hasler, Tamm, Aleithe, Troppenz (81. Ulrich), Chelvier, Quaschny (71. Tamm)

Tore: 0:1 Yanik Quaschny (21.), 0:2 Paul Hasler (44.), 0:3 Jonas Chelvier (47.), 0:4 Ben Roy Aleithe (49.), 0:5 Carlos Pepe Riecke (59.), 0:6 Ben Roy Aleithe (63.), 1:6 Maddox Bode (70.), 1:7 Paul Hasler (80.), 2:7 Maddox Bode (85.); Schiedsrichter: Jens-Carl Peter (Haldensleben); Zuschauer: 30