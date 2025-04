In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte der OhreKicker Wolmirstedt Flex am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Eintracht Salzwedel und ging 2:10 (2:5) vom Platz.

Wolmirstedt/MTU. Der OhreKicker Wolmirstedt Flex und der SV Eintracht Salzwedel haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:10 (2:5).

Hishyar Wazar Hasan (SV Eintracht Salzwedel) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Salzwedler konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Carlo Liebscher der Torschütze (2.).

2. Minute OhreKicker Wolmirstedt Flex gleichauf mit SV Eintracht Salzwedel – 1:1

1:1. Die Salzwedler revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Felix Hammer versenkte den Ball in Minute 20 noch einmal, gefolgt von Hishyar Wazar Hasan (22.). Die Wolmirstedter blieben ihnen auf den Fersen. Ugur Anan traf in Minute 31. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Salzwedlern daraus zunächst nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Maximilian Eisert verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (43., 44., 66., 67., 70., 80.). Spielstand 9:2 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wolmirstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Eisert (Salzwedel) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 10:2 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: OhreKicker Wolmirstedt Flex – SV Eintracht Salzwedel

OhreKicker Wolmirstedt Flex: Füßel – Adal, Cecen, Anan, Müller, Liebscher, Knigge, Ritterbusch

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Thaute (26. Gueta), Krubert (26. Wendt), Wazar Hasan, Hentschel, Georgius, Hammer (46. Gromeier), Neuschulz, Eisert

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (1.), 1:1 Carlo Liebscher (2.), 1:2 Felix Hammer (20.), 1:3 Hishyar Wazar Hasan (22.), 2:3 Ugur Anan (31.), 2:4 Maximilian Eisert (43.), 2:5 Mamadu Aliu Gueta (44.), 2:6 Sebastian Häusler (66.), 2:7 Hishyar Wazar Hasan (67.), 2:8 Maximilian Eisert (70.), 2:9 Christian Georgius (80.), 2:10 Maximilian Eisert (82.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 11