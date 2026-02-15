Die SG Handwerk Magdeburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie gegen die NSG Ohre Spetze mit 1:4 (0:3).

Magdeburg/MTU. Vor 17 Zuschauern hat sich das Team von Kevin Ganzer mit 1:4 (0:3) gegen Ohre Spetze geschlagen geben müssen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Magdeburger Gastgeber bereit: 14 Minuten nach Spielbeginn lenkte Niklas Voigt den Ball ins eigene Tor und brachte den Flechtingern unerwartet die Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Phil Steinmüller (16.) erzielt wurde.

Minute 16: SG Handwerk Magdeburg mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Noah Luis Wehrmeister traf in Minute 17 und Lennard Krasowski in Minute 50. Spielstand 4:0 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 10.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Maddox Bode den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Magdeburg erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Handwerk Magdeburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der NSG Ohre Spetze beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – NSG Ohre Spetze

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Bode, Matz, Wilke, Traore (22. Bostani), Voigt (58. Dolgov), Khalaf, Alabdullah, Bajaha, Khan, Solomon

NSG Ohre Spetze: Wirth – Wehrmeister, Bethge, Steinmüller, Arnold, Heberling, Purps (11. Krasowski), Buthut, Scharenberg, Metaj, Pfarre

Tore: 0:1 Niklas Voigt (14.), 0:2 Phil Steinmüller (16.), 0:3 Noah Luis Wehrmeister (17.), 0:4 Lennard Krasowski (50.), 1:4 Maddox Bode (62.); Zuschauer: 17