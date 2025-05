Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 17 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler waren den Gästen aus Brettin/Roßdorf mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Mathias Hammer vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jaylan Seiler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). In der zweiten Halbzeit setzte Salzwedel noch einen drauf: In Minute 65 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Seiler.

65. Minute: SV Eintracht Salzwedel in Führung dank zwei Treffern von Jaylan Seiler – 2:0

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mathias Hammer im gegnerischen Tor. Hishyar Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 72 und 77. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 11

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Brettin/Roßdorf e.V. (Flex) kassierte einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis.

In der allerletzten Minute konnte Leland Wendt (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:0 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. In Spielminute 95 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – TSV Brettin/Roßdorf (Flex)

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Neuschulz, Wazar Hasan, Hammer, Thaute, Hentschel, Georgius, Seiler, Krubert

TSV Brettin/Roßdorf (Flex): Kaufmann – Hildebrandt, Köpnick, Blume, Matthäus, Papke, Ziem, Wendt, Miklejewski

Tore: 1:0 Jaylan Seiler (42.), 2:0 Jaylan Seiler (65.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (72.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (77.), 5:0 Leland Wendt (90.); Schiedsrichter: Lucian Glanz (Salzwedel); Zuschauer: 17