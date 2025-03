Klötze/MTU. Auf dem Sportplatz I Kusey wurden die Fans des TSV 1919 Kusey am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Acht Bälle gingen Keeper Julien Sunny Schulz durch die Lappen. Das Spiel endete 0:8 (0:3).

Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maximilian Eisert mit einem Strafstoß für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sebastian Häusler den Ball ins Netz (33.).

TSV 1919 Kusey liegt 0:2 zurück – Minute 33

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mathias Hammer im gegnerischen Tor. Hishyar Wazar Hasan traf in Minute 45, Eisert in Minute 47, Hishyar Wazar Hasan in Minute 64 und Häusler zweimal in Minute 74 und 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Häusler (Salzwedel) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 0:8 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV 1919 Kusey – SV Eintracht Salzwedel

TSV 1919 Kusey: J. S. Schulz – Drefenstedt, Dörwald (30. Menze), Meißner, Thiele, Benesch, Hübner, Meerbote, Stoppel, O. Schulz, Eggert

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Thaute, Krubert, Wazar Hasan, Gueta, Wendt (28. Gromeier), Neuschulz, Eisert, Häusler, Georgius (28. Nayee), Hammer

Tore: 0:1 Maximilian Eisert (26.), 0:2 Sebastian Häusler (33.), 0:3 Hishyar Wazar Hasan (45.), 0:4 Maximilian Eisert (47.), 0:5 Hishyar Wazar Hasan (64.), 0:6 Sebastian Häusler (74.), 0:7 Sebastian Häusler (79.), 0:8 Sebastian Häusler (88.); Schiedsrichter: Christopher Starck (Klötze); Zuschauer: 18