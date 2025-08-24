Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag war der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegenüber dem SSV 80 Gardelegen U19 machtlos und wurde 2:4 (2:2) besiegt.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SSV 80 Gardelegen U19

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV 80 Gardelegen U19 ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2).

Pascal Zarek (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Yanis Hermann Liebelt der Torschütze (20.).

Minute 20 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SSV 80 Gardelegen U19 im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Bjarne Peters für Gardelegen (28.). Es blieb spannend. Daniel Khalid Khiro Khiro (Magdeburg-Neustadt) traf in Minute 30. Anton Tegge traf für Gardelegen (71). Spielstand 3:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen U19 kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Vincent Wolfgang Majewski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 auszubauen (90.+2). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV 80 Gardelegen U19

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Zarek, Von Tycowicz, Schlicht, Khiro, Alamie, Haegebarth, Purkert, Lange, Hejhemo, Thiele

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Linow, Peters, Majewski, Wannagat, Schubert, Kuthe, Tegge, Roitsch, Teßmer, Liebelt

Tore: 1:0 Pascal Zarek (10.), 1:1 Yanis Hermann Liebelt (20.), 1:2 Bjarne Peters (28.), 2:2 Daniel Khalid Khiro Khiro (30.), 2:3 Anton Tegge (71.), 2:4 Vincent Wolfgang Majewski (90.+2); Schiedsrichter: Yannik Lausen (Magdeburg); Zuschauer: 30