Nienburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Nienburg und die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:7 (1:4).

Suraj Pathak traf für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Timo Melms (14.) erzielt wurde.

Minute 14: Nienburg 0:2 im Hintertreffen

Die Quedlinburger bauten ihren Vorsprung erneut aus. Wayne Odhiambo Beti traf in der 30. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Timo Melms (37.). Nienburg legte nochmal vor. Finn Oliver Unser schoss und traf in Minute 45. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Quedlinburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Lukas Alexander Vogt schoss und traf in Spielminute 56 noch einmal, gefolgt von Pathak (62.). Nienburg legte nochmal vor. Julius Lindner versenkte den Ball in Minute 80. Spielstand 6:2 für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Das Spiel endete bitter für die Nienburger. In Minute 89 lenkte Fynn Münzberg den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der Nienburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode

Nienburg: Effenberger – Münzberg, Schuchardt, Haisch, Stöhr, Lindner, Focke, Günther, Brauer, Göth (30. Unser), Baer

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Struckmeyer, Vogt (77. Rühmland), Pathak (65. Fischer), Zweckinger, Hahn, Beti, Elsner, Melms (77. Schiergott), Arbeiter (70. Köhler), Grasemann

Tore: 0:1 Suraj Pathak (13.), 0:2 Timo Melms (14.), 0:3 Wayne Odhiambo Beti (30.), 0:4 Timo Melms (37.), 1:4 Finn Oliver Unser (45.), 1:5 Lukas Alexander Vogt (56.), 1:6 Suraj Pathak (62.), 2:6 Julius Lindner (80.), 2:7 Fynn Münzberg (89.); Schiedsrichter: Frank Baldamus (Staßfurt); Zuschauer: 30