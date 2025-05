Fünfmal hat die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode am Donnerstag gegen die Gegner aus Ballenstedt eingenetzt. 5:1 (2:1) für die Quedlinburger.

Anton Benedikt Nowak (SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jan-Philipp Jacobs den Ball ins Netz (18.).

Wayne Odhiambo Beti traf für Quedlinburg in Minute 27, Moritz Reik Mahring in Minute 67 und Wayne Odhiambo Beti in Minute 76. Spielstand 4:1 für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Till Hahn (Quedlinburg) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 5:1 verließen die Quedlinburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode – FSV Askania Ballenstedt (Flex)

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Melms (74. Köhler), Zweckinger, Elsner (74. Brauns), Pathak (46. Vogt), Struckmeyer, Nowak (63. Mahring), Beti, Hahn, Grasemann, Leisdorf (63. Fischer)

FSV Askania Ballenstedt (Flex): Wegener – Müller Weidenbach, Kepke (74. Knust), Wenzel (46. Einicke), Meves, Wesemann, Jacobs, Lämmerhirt (46. Sauerzapf), Knödel, Radacz, Portius

Tore: 1:0 Anton Benedikt Nowak (16.), 1:1 Jan-Philipp Jacobs (18.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (27.), 3:1 Moritz Reik Mahring (67.), 4:1 Wayne Odhiambo Beti (76.), 5:1 Till Hahn (86.); Zuschauer: 100